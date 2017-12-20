Рома
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Морено
Эктор Морено
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
25
Перес
Бруно Перес
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Шик
Патрик Шик
85'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
1
Алисон
Алисон
20
Фасио
Федерико Фасио
22
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
44
Манолас
Костас Манолас
55
Кастан
Леандро Кастан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
4
Наингголан
Раджа Наингголан
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
8
Перотти
Диего Перотти
9
Джеко
Эдин Джеко
Торино
мин
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
39'
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
6
Аква
Африйе Аква
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
20
Эдера
Симоне Эдера
73'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
23
Баррека
Антонио Баррека
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
8
Базелли
Даниэле Базелли
14
Фальке
Яго Фальке
88
Ринкон
Томас Ринкон
31
Бойе
Лукас Бойе
19
Де Лука
Мануэль Де Лука