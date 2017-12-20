Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
3
Толой
Рафаэл Толой
33'
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
32
Хаас
Николас Хаас
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
16'
90
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
10
Гомес
Алехандро Гомес
72
Иличич
Йосип Иличич
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
20
Видо
Лука Видо
Сассуоло
мин
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
22
Фраттези
Давиде Фраттези
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
17
Пьерини
Николас Пьерини
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
Запасные
47
Консильи
Андреа Консильи
70
Марсон
Леонардо Марсон
21
Лирола
Поль Лирола
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
13
Пелузо
Федерико Пелузо
32
Дункан
Альфред Дункан
7
Миссироли
Симоне Миссироли
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
25
Берарди
Доменико Берарди
16
Политано
Маттео Политано
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли