Наполи
мин
22
Сепе
Луиджи Сепе
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
30
Рог
Марко Рог
90
37
Уна
Адам Уна
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
6
Мариу Руй
Мариу Руй
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
14
Мертенс
Дрис Мертенс
5
Аллан
Аллан
17
Гамшик
Марек Гамшик
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
18
Леандриньо
Леандриньо
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
99
Балич
Андрия Балич
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
9
Байич
Рияд Байич
90
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
25
Борселлини
Давиде Борселлини
53
Аднан
Али Аднан
10
де Пауль
Родриго де Пауль
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
72
Барак
Антонин Барак
85
Бехрами
Валон Бехрами
27
Видмер
Силвэн Видмер
15
Ласанья
Кевин Ласанья
20
Лопес
Макси Лопес