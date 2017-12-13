Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
30'
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
23'
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
9
Силва
Андре Силва
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
55'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
29
Палетта
Габриэль Палетта
31
Антонелли
Лука Антонелли
17
Сапата
Кристиан Сапата
21
Билья
Лукас Билья
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
Верона
мин
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
75
Арто
Томас Арто
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
14
Сукулини
Франко Сукулини
4
Ланер
Симон Ланер
27
Валоти
Маттиа Валоти
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
29
Тупта
Любомир Тупта
7
Верде
Даниэле Верде
11
Паццини
Джампаоло Паццини