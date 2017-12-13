Фиорентина
мин
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
13
Астори
Давиде Астори
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
59'
90'
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
2'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
2
Лорини
Венсан Лорини
4
Миленкович
Никола Миленкович
31
Уго
Витор Уго
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Хаджи
Янис Хаджи
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
5
Бадель
Милан Бадель
77
Теро
Сирил Теро
9
Симеоне
Джованни Симеоне
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
17
Стринич
Иван Стринич
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
18
Прат
Деннис Прат
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
39'
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
29
Мурру
Никола Мурру
13
Феррари
Джанмарко Феррари
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Верре
Валерио Верре
90
Рамирес
Гастон Рамирес
34
Торрейра
Лукас Торрейра
10
Джуричич
Филип Джуричич