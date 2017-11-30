Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
Запасные
1
Перин
Маттиа Перин
38
Зима
Лукаш Зима
5
Иццо
Армандо Иццо
44
Велозу
Мигель Велозу
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
11
Таарабт
Адель Таарабт
10
Лападула
Джанлука Лападула
Кротоне
мин
3
Феста
Марко Феста
90
44
Кабрера
Леандро Кабрера
90
34
Шимич
Штефан Шимич
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
8
Ромеро
Аристотелес Ромеро
90
89
Крочата
Джованни Крочата
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
14
Сульич
Казим Сульич
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
78
Висково
Аньелло Висково
1
Кордас
Алекс Кордас
20
Павлович
Даниэль Павлович
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
6
Роден
Маркус Роден
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
24
Тонев
Александар Тонев
10
Барберис
Андреа Барберис
29
Тротта
Марселло Тротта
9
Налини
Андреа Налини
99
Точукву
Симеон Точукву