Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
5
Данило
Данило
17'
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
99
Балич
Андрия Балич
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
14
Янкто
Якуб Янкто
86'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
40'
90
20
Лопес
Макси Лопес
34'
49'
63'
70'
90
Запасные
1
Биццарри
Альбано Биццарри
25
Борселлини
Давиде Борселлини
3
Самир
Самир
53
Аднан
Али Аднан
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
96
Коста
Фелипе Коста
72
Барак
Антонин Барак
10
де Пауль
Родриго де Пауль
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
7
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
Перуджа
мин
23
Бьянко
Раффаэле Бьянко
55'
90
27
Черри
Альберто Черри
45'
90
7
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
16
Сон Хан
Кван Сон Хан