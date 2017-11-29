Торино
мин
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
4
Бонифази
Кевин Бонифази
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
6
Аква
Африйе Аква
90
14
Фальке
Яго Фальке
18'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
32'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
23
Баррека
Антонио Баррека
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
24
Моретти
Эмилиано Моретти
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
88
Ринкон
Томас Ринкон
21
Беренгер
Алекс Беренгер
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
22
Оби
Жоэль Оби
20
Эдера
Симоне Эдера
31
Бойе
Лукас Бойе
Карпи
мин
2
Виттурини
Давиде Виттурини
90
Запасные
22
Коломби
Симоне Коломби