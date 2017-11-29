Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
8'
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
12
Цесар
Боштьян Цесар
18
Гобби
Массимо Гобби
23
Бирса
Вальтер Бирса
4
Ригони
Никола Ригони
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
45
Инглесе
Роберто Инглесе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Верона
мин
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
75
Арто
Томас Арто
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
8
Фоссати
Марко Фоссати
90
5
Сукулини
Бруно Сукулини
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
34'
90
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
26
Касерес
Мартин Касерес
12
Караччоло
Антонио Караччоло
4
Ланер
Симон Ланер
77
Бюхель
Марсель Бюхель
14
Сукулини
Франко Сукулини
7
Верде
Даниэле Верде
29
Тупта
Любомир Тупта