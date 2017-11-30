Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
30
Видаль
Игнасио Видаль
90
26
Латорре
Антонио Латорре
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
86'
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
11
Перейра
Андреас Перейра
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
31
Жиль
Начо Жиль
90
22
Мина
Санти Мина
28'
59'
90
9
Дзадза
Симоне Дзадза
90
Запасные
13
Нето
Нето
21
Монтойя
Мартин Монтойя
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
20
Ибаньес
Роберт Ибаньес
18
Солер
Карлос Солер
19
Родриго
Родриго
Сарагоса
мин
6
Гриппо
Симоне Гриппо
90
15
Буфф
Оливер Буфф
90
7
Араужо
Винисиус Араужо
90
Запасные
19
Папунашвили
Георгий Папунашвили