Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
18
Прат
Деннис Прат
90
21
Верре
Валерио Верре
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
9'
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
31'
90
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
2'
74'
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
13
Феррари
Джанмарко Феррари
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
6
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
34
Торрейра
Лукас Торрейра
95
Иван
Давид Иван
11
Альварес
Рикардо Альварес
8
Баррето
Эдгар Баррето
10
Джуричич
Филип Джуричич
91
Сапата
Дуван Сапата
Пескара
мин
22
Пильячелли
Мирко Пильячелли
90
21
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
53'
90
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
18
Форнасьер
Микеле Форнасьер
14
Вальзаниа
Лука Вальзаниа
34
Дель Соле
Фердинандо Дель Соле
29
Капоне
Кристиан Капоне
17
Петтинари
Стефано Петтинари