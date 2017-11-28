Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
17
Юлсагер
Эндрю Юлсагер
90
26
Мендес
Брайс Мендес
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
21
Мор
Эмре Мор
90
Запасные
18
Васс
Даниэль Васс
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
14
Лоботка
Станислав Лоботка
16
Санчес
Хосабед Санчес
10
Аспас
Яго Аспас
7
Гомес
Максимилиано Гомес
Эйбар
мин
25
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
22
Ломбан
Давид Ломбан
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
26
Исаса
Иманоль Исаса
90
7
Капа
Андер Капа
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
11
Пенья
Рубен Пенья
90
19
Шарлес
Шарлес
90
17
Энрике
Кике
90
10
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
Запасные
27
Арейтио
Маркель Арейтио
23
Юнка
Давид Юнка
18
Арбилья
Анайц Арбилья
12
Оливейра
Паулу Оливейра
8
Инуи
Такаши Инуи
9
Энрих
Серхио Энрих