Леванте
мин
25
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
19
Лопес
Педро Лопес
90
22
Луна
Антонио Луна
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
7
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
90
23
Давид
Джейсон
90
21
Боатенг
Эммануэль Боатенг
90
16
Меса
Александер Меса
90
Запасные
1
Фернандес
Рауль Фернандес
3
Гарсия
Антонио Гарсия
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
10
Барди
Энис Барди
12
Унал
Энес Унал
Жирона
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
4
Рамальо
Хонас Рамальо
90
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
21
Планас
Карлес Планас
90
3
Мохика
Йохан Мохика
33'
90
16
Тимор
Давид Тимор
90
23
Гарсия
Алейкс Гарсия
90
12
Луис
Дуглас Луис
90
17
Морено
Марлос Морено
90
14
Олунга
Майкл Олунга
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
9
Порту
Порту
24
Гарсия
Борха Гарсия
6
Гранель
Алекс Гранель