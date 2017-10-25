Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Энрих 17'
1 : 2
Матч завершен
Сельта
Виго
Кабрал 4'
Гуидетти 44'
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
25 окт. 2017, 22:30 МСК
25.10.2017, 22:30 МСК
среда
Составы
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
23
Юнка
Давид Юнка
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
22
Ломбан
Давид Ломбан
90
11
Пенья
Рубен Пенья
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
6
Ривера
Кристиан Ривера
90
26
Исаса
Иманоль Исаса
90
10
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
9
Энрих
Серхио Энрих
17'
17'
90
Запасные
25
Дмитрович
Марко Дмитрович
18
Арбилья
Анайц Арбилья
15
Анхель
Хосе Анхель
8
Инуи
Такаши Инуи
19
Шарлес
Шарлес
17
Кике
Кике
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
4'
4'
90
16
Санчес
Хосабед Санчес
90
17
Юлсагер
Эндрю Юлсагер
90
26
Мендес
Брайс Мендес
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
44'
44'
90
21
Мор
Эмре Мор
90
Запасные
25
Вильяр
Иван Вильяр
18
Васс
Даниэль Васс
20
Гомес
Серхи Гомес
14
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
10
Аспас
Яго Аспас
7
Гомес
Максимилиано Гомес