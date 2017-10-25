Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
23
Юнка
Давид Юнка
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
22
Ломбан
Давид Ломбан
90
11
Пенья
Рубен Пенья
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
6
Ривера
Кристиан Ривера
90
26
Исаса
Иманоль Исаса
90
10
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
9
Энрих
Серхио Энрих
17'
90
Запасные
25
Дмитрович
Марко Дмитрович
18
Арбилья
Анайц Арбилья
15
Анхель
Хосе Анхель
8
Инуи
Такаши Инуи
19
Шарлес
Шарлес
17
Кике
Кике
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
4'
90
16
Санчес
Хосабед Санчес
90
17
Юлсагер
Эндрю Юлсагер
90
26
Мендес
Брайс Мендес
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
44'
90
21
Мор
Эмре Мор
90
Запасные
25
Вильяр
Иван Вильяр
18
Васс
Даниэль Васс
20
Гомес
Серхи Гомес
14
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
10
Аспас
Яго Аспас
7
Гомес
Максимилиано Гомес