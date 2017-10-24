Сарагоса
мин
6
Гриппо
Симоне Гриппо
90
15
Буфф
Оливер Буфф
90
19
Папунашвили
Георгий Папунашвили
90
7
Араужо
Винисиус Араужо
90
Запасные
23
Токеро
Гаиcка Токеро
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
30
Видаль
Игнасио Видаль
90
26
Латорре
Антонио Латорре
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
11
Перейра
Андреас Перейра
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90'
90
22
Мина
Санти Мина
90
15
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
31
Жиль
Начо Жиль
90
Запасные
13
Нето
Нето
24
Гарай
Эсекьель Гарай
18
Солер
Карлос Солер
19
Родриго
Родриго
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
9
Дзадза
Симоне Дзадза