РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
3
Силва
Бернардо
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
68'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
31
Демме
Диего Демме
27
Лаймер
Конрад Лаймер
24
Кайзер
Доминик Кайзер
11
Вернер
Тимо Вернер
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
73'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
28
Вридт
Кваси Вридт
22
Штарке
Том Штарке
13
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
4
Зюле
Никлас Зюле
8
Мартинес
Хави Мартинес
19
Руди
Себастьян Руди
34
Фридль
Марко Фридль