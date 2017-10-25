Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
20
Гарсия
Улиссес Гарсия
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
29
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
31'
90
Запасные
30
Цеттерер
Михаэль Цеттерер
3
Калдирола
Лука Калдирола
7
Кайнц
Флориан Кайнц
15
Хайрович
Изет Хайрович
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
10
Крузе
Макс Крузе
Хоффенхайм
мин
36
Кобель
Грегор Кобель
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
19
Ут
Марк Ут
90
Запасные
1
Бауманн
Оливер Бауманн
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
8
Полански
Юджен Полански
18
Амири
Надим Амири
32
Гайгер
Деннис Гайгер
30
Окс
Филипп Окс