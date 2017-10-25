Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
17
Удуохай
Феликс Удуохай
49'
90
29
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
3
Верхаг
Пол Верхаг
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Дидави
Даниэль Дидави
90
4
Камачо
Игнасио Камачо
90
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
14
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
10
Малли
Юнус Малли
6
Базур
Рихедли Базур
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
33
Гомес
Марио Гомес
Ганновер-96
мин
23
Эссер
Михаэль Эссер
90
3
Альборнос
Миико Альборнос
90
25
Сорг
Оливер Сорг
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
20
Сане
Салиф Сане
90
14
Харник
Мартин Харник
90
9
де Жезус
Жонатас де Жезус
90
13
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
1
Чаунер
Филипп Чаунер
4
Корб
Юлиан Корб
18
Фоссум
Ивер Фоссум
35
Беншоп
Чарлисон Беншоп
26
Караман
Кенан Караман