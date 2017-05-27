Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
5
Вальехо
Хесус Вальехо
90
15
Гектор
Майкл Гектор
90
25
Медойевич
Слободан Медойевич
56
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
6
Очипка
Бастиан Очипка
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
72
10
Фабиан
Марко Фабиан
79
9
Сеферович
Харис Сеферович
90
17
Ребич
Анте Ребич
29'
90
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
4
Русс
Марко Русс
33
Тавата
Талеб Тавата
28
Баркок
Аймен Баркок
7
Блум
Данни Блум
14
Майер
Александер Майер
31
Хргота
Бранимир Хргота
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
5
Бартра
Марк Бартра
76
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
46
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
7
Кагава
Синдзи Кагава
90
7
Дембеле
Усман Дембеле
8'
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
67'
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
37
Дурм
Эрик Дурм
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
18
Роде
Себастьян Роде
21
Шюррле
Андре Шюррле
6
Бендер
Свен Бендер
27
Кастро
Гонсало Кастро