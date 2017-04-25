Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
41
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
45'
112
8
Дауд
Махмуд Дауд
80
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
90
28
Хан
Андре Хан
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
25
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
27
Корб
Юлиан Корб
14
Шульц
Марвин Шульц
22
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Соу
Джибриль Соу
7
Херрманн
Патрик Херрманн
Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
6
Очипка
Бастиан Очипка
90
15
Гектор
Майкл Гектор
90
33
Тавата
Талеб Тавата
15'
103
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
39
Омар
Омар
59
10
Фабиан
Марко Фабиан
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
17
Ребич
Анте Ребич
75
31
Хргота
Бранимир Хргота
90
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
4
Русс
Марко Русс
3
Варела
Гильермо Варела
21
Штендера
Марк Штендера
24
Вольф
Мариус Вольф
30
Тарашай
Шани Тарашай
9
Сеферович
Харис Сеферович