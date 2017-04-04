Рома
мин
19
Алисон Рамзес
Алисон
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан Гильерме
Жуан
45
5
Паредес
Леандро Паредес
81
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
11
Салах
Мохамед Салах
66'
90'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
43'
71
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
1
Щесны
Войцех Щесны
20
Фасио
Федерико Фасио
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
30
да Силва
Сантос да Силва
13
Перес
Бруно Перес
7
Гренье
Клеман Гренье
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
8
Перотти
Диего Перотти
10
Тотти
Франческо Тотти
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
13
Уоллес
Уоллес
90
3
де Врей
Стефан де Врей
45
15
Бартоломеу
Баштуш
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
37'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
57
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
20
Билья
Лукас Билья
71
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
56'
90
Запасные
71
Тункара
Мамаду Тункара
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
55
Варгич
Иван Варгич
26
Раду
Штефан Раду
2
Худт
Уэсли Худт
4
Патрик
Патрик
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
18
Альберто
Луис Альберто
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
9
Джорджевич
Филип Джорджевич