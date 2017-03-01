Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
15
Бартоломеу
Баштуш
90
8
Баста
Душан Баста
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
29'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
67
6
Лукаку
Джордан Лукаку
80
16
Пароло
Марко Пароло
90
20
Билья
Лукас Билья
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
78'
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
55
Варгич
Иван Варгич
2
Худт
Уэсли Худт
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
99
Мохамед
Абукар Мохамед
18
Альберто
Луис Альберто
11
Крекко
Лука Крекко
14
Кейта
Бальде Кейта
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
Рома
мин
19
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
33
Палмьери
Эмерсон
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Перес
Бруно Перес
86
5
Паредес
Леандро Паредес
63
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
11
Салах
Мохамед Салах
69
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
1
Щесны
Войцех Щесны
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
3
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
7
Гренье
Клеман Гренье
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
8
Перотти
Диего Перотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
10
Тотти
Франческо Тотти