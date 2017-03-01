Гамбург
мин
1
Адлер
Рене Адлер
90
13
Маврай
Мергим Маврай
90
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
24
Сакаи
Готоку Сакаи
90
9
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
28
Юнг
Джидеон Юнг
70
27
Мюллер
Николай Мюллер
70
14
Хант
Аарон Хант
90
8
Холтби
Льюис Холтби
90
20
Экдаль
Альбин Экдаль
90
7
Вуд
Бобби Вуд
90'
90
Запасные
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
17
Костич
Филип Костич
12
Уолес
Уолес
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
15
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
76
13
Штиндль
Ларс Штиндль
53'
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
82
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
11
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
61'
86
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
30
Эльведи
Нико Эльведи
5
Штробль
Тобиас Штробль
25
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
9
Дрмич
Йосип Дрмич
28
Хан
Андре Хан