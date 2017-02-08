Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
24
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
19
Гарсия
Ману Гарсия
90
21
Франциско
Кико
90
8
Камараса
Виктор Камараса
90
6
Льоренте
Маркос Льоренте
90
20
Брам
Дейверсон
90
11
Гомес
Ибаи Гомес
88
18
Токеро
Гаиcка Токеро
79
Запасные
13
Ортола
Адриан Ортола
22
Вигарай
Карлос Вигарай
4
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
16
Торрес
Даниэль Торрес
10
Ромеро
Оскар Ромеро
17
Мендес
Эдгар Мендес
9
Сантос
Кристиан Сантос
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
18
Васс
Даниэль Васс
86
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
5
Диас
Марсело Диас
84
6
Радойя
Неманья Радойя
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
74
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
16
Санчес
Хосабед Санчес
11
Систо
Пионе Систо
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
25
Росси
Джузеппе Росси