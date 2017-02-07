Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
72
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
6
Суарес
Денис Суарес
62
7
Туран
Арда Туран
70
9
Суарес
Луис Суарес
43'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
19
Динь
Люка Динь
5
Бускетс
Серхио Бускетс
22
Видаль
Алейш Видаль
8
Иньеста
Андрес Иньеста
17
Алькасер
Пако Алькасер
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Луис
Филипе Луис
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Годин
Диего Годин
49
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
48
6
Хорхе
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
61
Запасные
39
Морено
Хуан Морено
25
Морейра
Андре Морейра
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
16
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Томас
Томас
16
Корреа
Анхель Корреа
21
Гамейро
Кевин Гамейро