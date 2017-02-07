Матч завершен
Барселона
Барселона
Суарес 43'
1 : 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гамейро 83'
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
7 февр. 2017, 23:00 МСК
7.02.2017, 23:00 МСК
вторник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
72
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
6
Суарес
Денис Суарес
62
7
Туран
Арда Туран
70
9
Суарес
Луис Суарес
43'
43'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
19
Динь
Люка Динь
5
Бускетс
Серхио Бускетс
22
Видаль
Алейш Видаль
8
Иньеста
Андрес Иньеста
17
Алькасер
Пако Алькасер
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Луис
Филипе Луис
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Годин
Диего Годин
49
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
48
6
Хорхе
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
19
Торрес
Фернандо Торрес
61
Запасные
39
Морено
Хуан Морено
25
Морейра
Андре Морейра
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
16
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Томас
Томас
16
Корреа
Анхель Корреа
21
Гамейро
Кевин Гамейро
83'