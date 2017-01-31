Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
58
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
19
Банега
Эвер Банега
45
44
Перишич
Иван Перишич
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
84'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
8
Паласио
Родриго Паласио
45
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
21
Сантон
Давиде Сантон
2
Андреолли
Марко Андреолли
17
Медель
Гари Медель
6
Мариу
Жоау Мариу
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
9
Икарди
Мауро Икарди
96
Барбоза
Габриэль Барбоза
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
78
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
4
Патрисио
Патрик
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
20'
74
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
75
20
Билья
Лукас Билья
56'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
13
Уоллес
Уоллес
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
6
Лукаку
Джордан Лукаку
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
18
Альберто
Луис Альберто
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
97
Росси
Алессандро Росси