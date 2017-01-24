Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
3
Стринич
Иван Стринич
61
19
Максимович
Никола Максимович
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
82
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
64
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
71'
90
Запасные
95
Ласицки
Игор Ласицки
22
Сепе
Луиджи Сепе
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
30
Рог
Марко Рог
5
Аллан
Аллан
8
Жоржиньо
Жоржиньо
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
14
Мертенс
Дрис Мертенс
11
Маджо
Кристиан Маджо
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Весино
Матиас Весино
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
75
5
Бадель
Милан Бадель
84
10
Бернардески
Федерико Бернардески
75
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
23
Саталино
Джакомо Саталино
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
24
Хаджи
Янис Хаджи
11
Толедо
Эрнан Толедо
72
Иличич
Йосип Иличич
20
Валеро
Борха Валеро
16
Тельо
Кристиан Тельо
30
Бабакар
Хума Бабакар