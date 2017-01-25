Эйбар
мин
1
Родригес
Йоель Родригес
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
6
Ривера
Кристиан Ривера
90
11
Пенья
Рубен Пенья
90
7
Капа
Андер Капа
90
16
Рико
Фран Рико
34
25
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
22
Меса
Александер Меса
90
Запасные
30
Арейтио
Маркель Арейтио
20
Лежен
Флориан Лежен
21
Леон
Педро Леон
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
8
Инуи
Такаши Инуи
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
9
Энрих
Серхио Энрих
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
49'
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
85'
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
75
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
62
11
Корреа
Анхель Корреа
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
62
9
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
3
Луис
Филипе Луис
2
Годин
Диего Годин
16
Врсалько
Шиме Врсалько
6
Коке
Коке
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско