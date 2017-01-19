Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
34
Элустондо
Ариц Элустондо
90
22
Навас
Рауль Навас
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
28
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
10
Прието
Хаби Прието
76
11
Вела
Карлос Вела
72
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
80
Запасные
25
Тоньо
Тоньо
23
Гастаньяга
Йон Гастаньяга
21
Эрнандес
Эктор Эрнандес
16
Каналес
Серхио Каналес
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
7
Хуанми
Хуанми
24
Конча
Давид Конча
Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
19
Динь
Люка Динь
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
3
Пике
Жерар Пике
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
69
8
Иньеста
Андрес Иньеста
46
11
Неймар
Неймар
21'
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
18
Альба
Жорди Альба
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
7
Туран
Арда Туран
6
Суарес
Денис Суарес
21
Гомеш
Андре Гомеш
17
Алькасер
Пако Алькасер