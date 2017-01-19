Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Луис
Филипе Луис
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
77
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
66
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
90
11
Корреа
Анхель Корреа
60'
63
7
Гризманн
Антуан Гризманн
28'
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
2
Годин
Диего Годин
16
Врсалько
Шиме Врсалько
44
Баре
Кейди Баре
14
Аренас
Габриэль Аренас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
9
Торрес
Фернандо Торрес
Эйбар
мин
1
Родригес
Йоель Родригес
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
6
Ривера
Кристиан Ривера
90
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
65
8
Инуи
Такаши Инуи
65
11
Пенья
Рубен Пенья
90
7
Капа
Андер Капа
90
16
Рико
Фран Рико
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
25
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
Запасные
30
Арейтио
Маркель Арейтио
19
Луна
Антонио Луна
21
Леон
Педро Леон
9
Энрих
Серхио Энрих