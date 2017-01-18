Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
12
Марсело Виейра
Марсело
69'
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Данило Луиз
Данило
80
20
Асенсио
Марко Асенсио
53
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
6
Энрике
Каземиро
90
17
Лукас
Лукас
71
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
6
Начо
Начо
23
Иско
Иско
10
Ковачич
Матео Ковачич
18
Диас
Мариано Диас
21
Мората
Альваро Мората
9
Бензема
Карим Бензема
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
70'
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
5
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
87
20
Диас
Марсело Диас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
18
Васс
Даниэль Васс
89
9
Аспас
Яго Аспас
64'
82
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
27
Систо
Пионе Систо
36
Диоп
Папе Диоп
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
25
Росси
Джузеппе Росси