Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
3
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Юнка
Давид Юнка
11
16
Рико
Фран Рико
60
11
Пенья
Рубен Пенья
90
7
Капа
Андер Капа
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
77
25
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
22
Меса
Александер Меса
90
Запасные
1
Родригес
Йоель Родригес
20
Лежен
Флориан Лежен
21
Леон
Педро Леон
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
8
Инуи
Такаши Инуи
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
Осасуна
мин
13
Перес
Наужет Перес
42
16
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
34
Бунюэль
Айтор Бунюэль
90
3
Боннин
Тано Боннин
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
17
Хайме
Хайме
90
35
Олавиде
Мигель Олавиде
90
14
Тьенса Нуньес
Фаусто Тьенса Нуньес
72
24
Аламо
Хави Аламо
90
19
Кодро
Кенан Кодро
63
Запасные
1
Фернандес
Марио Фернандес
6
Ойер
Ойер
21
Клер
Карлос Клер
31
Гарсия
Иманол Гарсия
8
Чаушич
Горан Чаушич
9
Риера
Ориоль Риера
12
Ривьер
Эммануэль Ривьер