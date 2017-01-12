Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
6
Радойя
Неманья Радойя
62
15
Лемос
Альваро Лемос
78
11
Систо
Пионе Систо
90'
90
23
Сене
Хосеп Сене
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
81
25
Росси
Джузеппе Росси
61'
63
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
18
Васс
Даниэль Васс
2
Мальо
Уго Мальо
5
Диас
Марсело Диас
28
Диоп
Папе Диоп
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
10
Аспас
Яго Аспас
Валенсия
мин
13
Хауме
Хауме
90
5
Мангала
Эльяким Мангала
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Медран
Альваро Медран
90
28
Солер
Карлос Солер
45
16
Картабия
Федерико Картабия
90
11
Баккали
Закария Баккали
90
27
Мир
Рафаэль Мир
65
Запасные
25
Райан
Мэтью Райан
21
Монтойя
Мартин Монтойя
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
4
Сантос
Адерлан Сантос
10
Парехо
Даниэль Парехо
22
Мина
Санти Мина
9
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади