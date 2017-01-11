Барселона
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
12
Рафаэль
Рафинья
80
8
Иньеста
Андрес Иньеста
89
11
Неймар
Неймар
48'
87
9
Суарес
Луис Суарес
36'
90
10
Месси
Лионель Месси
78'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
19
Динь
Люка Динь
6
Суарес
Денис Суарес
7
Туран
Арда Туран
4
Ракитич
Иван Ракитич
17
Алькасер
Пако Алькасер
Атлетик
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
29
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
25
Саборит
Энрик Саборит
51'
79
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
5
Эрасо
Хави Эрасо
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
19
Мерино
Сабин Мерино
46
Запасные
13
Симон
Унаи Симон
12
Весга
Микель Весга
17
Рико
Микель Рико
3
Элустондо
Горка Элустондо
19
Муньяин
Икер Муньяин
14
Сусаета
Маркель Сусаета
20
Адурис
Ариц Адурис