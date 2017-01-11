Вильярреал
мин
24
Борре
Сантос Борре
61
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
6
Руис
Виктор Руис
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
11
Коста
Хауме Коста
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
69
16
Родриго
Родри
90
20
Сориано
Роберто Сориано
45'
78
18
Сансоне
Никола Сансоне
90
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
2
Гаспар
Марио Гаспар
23
Бонера
Даниэле Бонера
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
10
Да Силва
Алешандре Да Силва
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Элустондо
Ариц Элустондо
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
16
Каналес
Серхио Каналес
72
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
18
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
15'
90
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
45
10
Прието
Хаби Прието
90
Запасные
25
Тоньо
Тоньо
21
Эрнандес
Эктор Эрнандес
14
Пардо
Рубен Пардо
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
7
Хуанми
Хуанми
24
Конча
Давид Конча
26
Орхильес
Хон Орхильес