Атлетик
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
25
Саборит
Энрик Саборит
68
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
20
Адурис
Ариц Адурис
25'
78
11
Уильямс
Иньяки Уильямс
28'
84
Запасные
26
Кепа
Кепа
5
Эрасо
Хави Эрасо
17
Рико
Микель Рико
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
3
Элустондо
Горка Элустондо
10
Муньяин
Икер Муньяин
14
Сусаета
Маркель Сусаета
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
88
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
71
11
Неймар
Неймар
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
52'
90
Запасные
25
Масип
Жорди Масип
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
19
Динь
Люка Динь
7
Туран
Арда Туран
12
Рафинья
Рафинья
21
Гомеш
Андре Гомеш
17
Алькасер
Пако Алькасер