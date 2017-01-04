Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
5
Варан
Рафаэль Варан
29'
90
6
Хосе Игнасио
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
14
Энрике
Каземиро
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
20
Асенсио
Марко Асенсио
67
21
Мората
Альваро Мората
83
10
Родригес
Хамес Родригес
11'
44'
79
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
15
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
23
Данило
Данило
22
Иско
Иско
26
Эдегор
Мартин Эдегор
18
Диас
Мариано Диас
9
Бензема
Карим Бензема
Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
10
Насри
Самир Насри
90
20
Виктор
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
8
Иборра
Висенте Иборра
59
11
Корреа
Хоакин Корреа
82
19
Шагас
Пауло Энрике Шагас
45
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
21
Пареха
Николас Пареха
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
17
Сарабия
Пабло Сарабия
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
9
Вьетто
Лусиано Вьетто