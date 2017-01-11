Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
40
Томович
Ненад Томович
90
5
Бадель
Милан Бадель
78
8
Весино
Матиас Весино
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
7
Сарате
Мауро Сарате
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90'
90
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
17
Дикс
Кевин Дикс
72
Иличич
Йосип Иличич
20
Валеро
Борха Валеро
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
24
Хаджи
Янис Хаджи
16
Тельо
Кристиан Тельо
30
Бабакар
Хума Бабакар
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
19
Кастро
Лукас Кастро
82
8
Радованович
Иван Радованович
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
13
Иско
Мариано Иско
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
78
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
32
Брессан
Вальтер Брессан
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
36
Коста
Филиппо Коста
21
Фрей
Николас Фрей
80
Кийин
Софьян Кийин
97
Депаоли
Фабио Депаоли
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
23
Бирса
Вальтер Бирса
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер