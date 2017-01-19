Рома
мин
19
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
78
3
Жуан Гильерме
Жуан
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Перес
Бруно Перес
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
39'
90'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
61'
67
9
Джеко
Эдин Джеко
48'
62
Запасные
17
Сек
Мустафа Сек
18
Лобонц
Богдан Лобонц
1
Щесны
Войцех Щесны
15
Вермален
Томас Вермален
33
Эмерсон
Эмерсон
44
Манолас
Костас Манолас
30
да Силва
Сантос да Силва
6
Строотман
Кевин Строотман
8
Перотти
Диего Перотти
10
Тотти
Франческо Тотти
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
78
19
Реджини
Васко Реджини
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
23
Джуричич
Филип Джуричич
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
47
Будимир
Анте Будимир
62
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
3
Амузи
Стэнли Амузи
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
13
Перейра
Педро Перейра
20
Павлович
Даниэль Павлович
14
Шик
Патрик Шик
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла