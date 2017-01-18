Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
13
Уоллес
Уоллес
90
2
Худт
Уэсли Худт
31'
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
58
4
Патрисио
Патрик
90
16
Пароло
Марко Пароло
79
19
Лулич
Сенад Лулич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
20'
56
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
55
Варгич
Иван Варгич
3
де Врей
Стефан де Врей
26
Раду
Штефан Раду
15
Баштуш
Баштуш
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
7
Кишна
Рикардо Кишна
97
Росси
Алессандро Росси
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
21
Орбан
Лукас Орбан
73
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
30
Ригони
Лука Ригони
85
22
Лазович
Дарко Лазович
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
11
Окампос
Лукас Окампос
66
27
Пандев
Горан Пандев
45'
90
Запасные
83
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
10
Нтчам
Оливье Нтчам
2
дос Сантос
Андраде дос Сантос
99
Нинкович
Никола Нинкович