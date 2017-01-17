Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
34'
90
17
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
96
Барбоза
Габриэль Барбоза
72
8
Паласио
Родриго Паласио
39'
72
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
94
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
1
Ханданович
Самир Ханданович
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
21
Сантон
Давиде Сантон
2
Андреолли
Марко Андреолли
87
Кандрева
Антонио Кандрева
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
9
Икарди
Мауро Икарди
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
2
Оиконому
Мариос Оиконому
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
20
Майетта
Доменико Майетта
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
43'
72
17
Донса
Годфред Донса
73'
90
22
Риццо
Лука Риццо
61
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
79
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
7
Мунье
Антони Мунье
16
Надь
Адам Надь
26
Флоккари
Сержио Флоккари
30
Оквонкво
Орджи Оквонкво