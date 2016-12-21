Валенсия
мин
13
Хауме
Хауме
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
5
Мангала
Эльяким Мангала
90
4
Сантос
Адерлан Сантос
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
7
Суарес
Марио Суарес
90
20
Медран
Альваро Медран
90
8
Перес
Энцо Перес
57
22
Мина
Санти Мина
79
9
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
71
19
Родриго
Родриго
36'
89'
90
Запасные
1
Алвеш
Диего Алвеш
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
28
Солер
Карлос Солер
16
Картабия
Федерико Картабия
11
Баккали
Закария Баккали
27
Мир
Рафаэль Мир
Леганес
мин
12
Меджани
Карл Меджани
90
4
Марин
Адриан Марин
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
90
17
Диас
Виктор Диас
90
7
Мачис
Дарвин Мачис
49'
90
21
Перес
Рубен Перес
90
24
Тимор
Давид Тимор
90
8
Габриэл
Габриэл
45
19
Лопес
Унаи Лопес
90
20
да Роша
Невес да Роша
69
Запасные
10
Родригес Довале
Антонио Родригес Довале
6
Бриноли
Альберто Бриноли
3
Бустинса
Унаи Бустинса
31
Рамос
Омар Рамос
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро