Леганес
мин
1
Бриноли
Альберто Бриноли
90
12
Меджани
Карл Меджани
90
18
Инсуа
Пабло Инсуа
90
17
Диас
Виктор Диас
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Габриэл
Габриэл
90
22
Састре
Луис Састре
66
7
Мачис
Дарвин Мачис
59'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
Запасные
10
Родригес Довале
Антонио Родригес Довале
5
Мантовани
Мартин Мантовани
31
Рамос
Омар Рамос
19
Лопес
Унаи Лопес
20
да Роша
Невес да Роша
Валенсия
мин
13
Хауме
Хауме
90
5
Мангала
Эльяким Мангала
59
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
20
Медран
Альваро Медран
25'
90
7
Суарес
Марио Суарес
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
21
Монтойя
Мартин Монтойя
90
9
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
3'
74
17
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
90
Запасные
25
Райан
Мэтью Райан
4
Сантос
Адерлан Сантос
2
Канселу
Жоау Канселу
16
Картабия
Федерико Картабия
28
Солер
Карлос Солер
11
Баккали
Закария Баккали
22
Мина
Санти Мина