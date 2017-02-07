Гамбург
мин
1
Адлер
Рене Адлер
90
13
Маврай
Мергим Маврай
90
5
Джуру
Йохан Джуру
90
24
Сакаи
Готоку Сакаи
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
28
Юнг
Джидеон Юнг
5'
81
17
Костич
Филип Костич
90
14
Хант
Аарон Хант
90
12
Соуза
Уолес
65
15
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
77
7
Вуд
Бобби Вуд
75'
90
Запасные
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
9
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
16
Яньичич
Василие Яньичич
18
Джатта
Бейкери Джатта
Кельн
мин
18
Кесслер
Томас Кесслер
90
4
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
3
Хайнц
Доминик Хайнц
90
16
Ольковски
Павел Ольковски
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
14
Хектор
Йонас Хектор
54
13
Осако
Юя Осако
79
20
Озкан
Салих Озкан
54
11
Цоллер
Симон Цоллер
90
27
Модест
Антони Модест
90
9
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
35
Мюллер
Свен Мюллер
2
Суботич
Невен Суботич
5
Марох
Доминик Марох
21
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
30
Хартель
Марсель Хартель
8
Йойич
Милош Йойич
6
Хегер
Марко Хегер