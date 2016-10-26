Нюрнберг
мин
3
Ховланд
Эвен Ховланд
90
10
Кемпе
Тобиас Кемпе
67'
90
24
Матавж
Тим Матавж
90
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
29
Роналду
Налдо
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
14
Баба
Абдул Рахман Баба
90
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
45
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
7
Майер
Макс Майер
62
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
20'
45'
80
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
31'
90
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
20
Керер
Тило Керер
15
Аого
Деннис Аого
21
Шепф
Алессандро Шепф
8
Горецка
Леон Горецка
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг