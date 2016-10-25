Айнтрахт
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
33
Тавата
Талеб Тавата
68
5
Вальехо
Хесус Вальехо
90
2
Регасел
Янни Регасел
90
8
Хусти
Саболч Хусти
90
30
Тарашай
Шани Тарашай
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
39
Омар
Омар
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
64
9
Сеферович
Харис Сеферович
90
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
6
Очипка
Бастиан Очипка
10
Фабиан
Марко Фабиан
25
Медойевич
Слободан Медойевич
Ингольштадт
мин
35
Хансен
Мартин Хансен
90
34
Матип
Марвин Матип
90
18
Брежери
Ромен Брежери
90
28
Левелс
Тобиас Левелс
90
19
Кристиансен
Макс Кристиансен
90
36
Коэн
Альмог Коэн
90
10
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Леки
Мэтью Леки
120
11
Лескано
Дарио Лескано
58
14
Лекс
Штефан Лекс
90
Запасные
1
Нюланд
Эрьян Нюланд
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
8
де Оливейра
Рожер де Оливейра
9
Хартманн
Мориц Хартманн