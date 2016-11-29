Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
6
Аква
Африйе Аква
90
22
Оби
Жоэль Оби
15
25
Лукич
Саша Лукич
62
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
73
11
Лопес
Макси Лопес
111'
90
31
Бойе
Лукас Бойе
113'
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
30
Араму
Маттиа Араму
21
Харт
Джо Харт
23
Баррека
Антонио Баррека
13
Россеттини
Лука Россеттини
14
Фальке
Яго Фальке
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
10
Льяич
Адем Льяич
9
Белотти
Андреа Белотти