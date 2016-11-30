Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
5
Пирес Рибейро
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
90
19
Реджини
Васко Реджини
79
11
Альварес
Рикардо Альварес
13'
58
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
6
Эрамо
Мирко Эрамо
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
23
Джуричич
Филип Джуричич
90
14
Шик
Патрик Шик
71'
90'
90
47
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
15
Крайнц
Лука Крайнц
3
Амузи
Стэнли Амузи
13
Перейра
Педро Перейра
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
8
Баррето
Эдгар Баррето
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Кассано
Антонио Кассано
Кальяри
мин
27
Брюхов
Илья Брюхов
77
34
Антонини Луи
Матиас Антонини Луи
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
35
Саламон
Бартош Саламон
90
4
Дессена
Даниэле Дессена
90
16
Мунари
Джанни Мунари
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
8
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
90
32
Джианнетти
Никколо Джианнетти
90
9
Мельчорри
Федерико Мельчорри
90
Запасные
28
Аррас
Давиде Аррас
33
Бьянку
Роберто Бьянку
37
Пеннингтон
Николас Пеннингтон
13
Коломбо
Роберто Коломбо
12
Кроста
Лука Кроста
15
Оливейра
Вашку Оливейра