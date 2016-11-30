Аталанта
мин
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
93
Драме
Букари Драме
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7'
90
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
88
Грасси
Альберто Грасси
29'
73
11
Фройлер
Ремо Фройлер
61
98
Капоне
Кристиан Капоне
45
9
Пешич
Александар Пешич
90
Запасные
47
Мацциини
Стефано Мацциини
30
Басси
Давиде Басси
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
24
Конти
Андреа Конти
5
Масиелло
Андреа Масиелло
10
Гомес
Алехандро Гомес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
99
Латте Лат
Эммануэль Латте Лат
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
29
Петанья
Андреа Петанья
Пескара
мин
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
26
Виттурини
Давиде Виттурини
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
28
Митрица
Александру Митрица
24
27
Петтинари
Стефано Петтинари
90
30
Мурич
Роберт Мурич
59
Запасные
23
Малоку
Леонардо Малоку
81
Форте
Франческо Форте
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
9
Манай
Рей Манай