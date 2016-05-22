Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
97'
120
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
6
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
120'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
46
10
Месси
Лионель Месси
90
9
Суарес
Луис Суарес
57
Запасные
13
Браво
Клаудио Браво
24
Матье
Жереми Матье
22
Видаль
Алейш Видаль
6
Рафинья
Рафинья
20
Роберто
Серхи Роберто
7
Туран
Арда Туран
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Рами
Адиль Рами
90
2
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
79
12
Иборра
Висенте Иборра
106
20
Виктор
Витоло
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Банега
Эвер Банега
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
32
Сорья
Давид Сорья
21
Пареха
Николас Пареха
8
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
6
Льоренте
Фернандо Льоренте
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос